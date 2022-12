Le ministère de la Santé et de l’Action Sociale avec l’appui du programme de santé du Portefeuille de coopération bilatérale sénégalo-belge 2019-2023, a procédé au lancement officiel de la campagne de sensibilisation « wóolu naa la ci », ce vendredi 16 décembre 2022 à la résidence du Royaume de Belgique au Sénégal.



« La Belgique et le Sénégal disposent d’une coopération riche depuis plusieurs décennies et un des aspects de cette coopération est justement la défense des droits des femmes et leur autonomisation, sans compter la lutte contre les violences faites aux femmes. Il est important dans le programme actuel qui se concentre sur la santé maternelle, les nouveaux nés, des jeunes filles, de sensibiliser sur la santé et les violations faites aux femmes », a déclaré l’Ambassadeur du Royaume de Belgique au Sénégal Hubert Roisin.

Conçue sur la base d’une approche multisectorielle, inclusive et participative, la campagne de sensibilisation « Wóolu naa la ci » est une initiative co-construite avec le Ministère de la Femme, le Ministère de la Jeunesse et le ministère de l’Education, pour contribuer à rendre effectif l’accès des femmes, des adolescents et des jeunes aux informations de qualité sur la santé reproductive avec un focus spécifique sur la promotion de la planification familiale, la prévention des violences sexuelles et basées sur le genre, les risques de grossesse et mariages précoces. « Nos femmes, nous avons besoin d’elles, elles ont besoin de nous, elles font partie intégrante de nos sociétés. Les jeunes, les adolescents, les enfants, nous avons besoin de les protéger », a déclaré au lancement de la Campagne, Cheikh Tidiane Guèye, conseiller technique chargé de la Coopération au ministère sénégalais de la Santé et de l’Action sociale.



Dans son objectif de promotion de comportements responsables et du droit à l’information de qualité sur les différentesthématiques liées à la santé reproductive, la campagne « Wóolu naa la ci » s’articule autour de trois volets à savoir : « Aar ndey ak doom » pour les activitésrelatives à la santé maternelle et infantile avec une attention particulière sur la planification familiale, « Aar ndaw yi » pour les activités relatives à la santé reproductive des adolescentsjeunes.

Ce volet devra permettre aux jeunes, acteurs et actrices de leur santé, d’améliorer leur accès à une information de qualité sur la santé reproductive et de promouvoir des comportements responsables. Il s’agit de prévention et de lutte contre les mutilations génitales féminines, les grossesses et mariages précoces et les IST-VIH/Sida.



Le troisième volet concerne « Dakkal Mettital » consacré aux activités relatives à la prévention et à la lutte contre les VSBG. Le volet VSBG devra permettre à la population, aux femmes, filles et adolescents/jeunes en particulier, de mieux connaitre leurs droits en matière de violences sexuelles et basées sur le genre.