Affaire des 46 soldats ivoiriens: Ivoiriens et Maliens s’accordent sur un document commun

Le déplacement de la délégation ministérielle ivoirienne à Bamako vient de s’achever ce jeudi 22 décembre. Elle était arrivée ce matin pour des discussions en vue de la libération des 46 militaires ivoiriens détenus depuis cinq mois dans la capitale malienne. Voici ce qu’il faut retenir de ce déplacement.

En présence du médiateur togolais, les deux parties – malienne et ivoirienne -ont accepté de signer un document. On n’a pas encore les détails. Mais on a une indication, on se souvient qu’il y a quelques mois, la Côte d’Ivoire avait catégoriquement rejeté un document qui lui avait été soumis dans le cadre l’affaire des 46 militaires.

Si elle signe cette fois-ci, c’est parce que des préoccupations ont été prises en compte de part et d’autre. « L’ambiance de travail était fraternelle », commente de son côté un membre de la délégation ivoirienne. « Nous avons avancé sur le dossier », confie de son côté une source officielle malienne.

La délégation ivoirienne a été reçue par le président de la transition, le colonel Assimi Goïta. Geste important : la même délégation a été autorisée dès son arrivée à rencontrer les 46 militaires ivoiriens détenus depuis cinq mois à Bamako.

De source proche de la rencontre, ils se portent bien, et ils étaient plutôt contents de cette rencontre. L’avenir des 46 militaires va clairement se dessiner les prochains jours. Leur ardent souhait est de passer les fêtes de fin d’année chez eux en famille.

