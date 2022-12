C’est la pièce maitresse dans l’affaire Sweet Beauté. C’est lui qui a effectué la visite médicale à la masseuse Adji Sarr après sa plainte contre Ousmane Sonko pour viol en février 2021. Mais depuis qu’il a établi que la fille qu’il a consultée n’a pas été violée, il subit toute sorte de pression. Il est persécuté, suivi, épié, harcelé, menacé. Il a fini par craquer et sortir de sa réserve pour accorder un entretien à la chaîne Kewoulo TV et au journaliste d’investigation Babacar Touré.

Le Dr Alphousseyni Gaye déclare qu’il ne mène plus une vie tranquille. Depuis l’éclatement de cette histoire. «Je suis vraiment fatigué. Je n’ai pas peur de vaquer à mes occupations, mais je crains quand même pour ma vie. Il ne se passe pas une semaine sans que quelqu’un ne cogne mon véhicule. Parfois, je sais que je suis suivi. Je me gare quelque part frayant un chemin libre à la ou les personnes qui me suivent. Parfois, je prends mon téléphone, je le mets dans ma poche, sors de mon véhicule et me mets debout en croisant les bras. Parfois encore, c’est un conducteur qui s’arrête brusquement sans raison devant moi. Heureusement que je reste toujours vigilant et en alerte. Peut-être qu’ils mijotent quelque chose. Je ne sais pas, mais je me prépare toujours en conséquence pour éviter de cogner quelqu’un. Je laisse tout entre les mains de Dieu face à ces harcèlements, ces menaces et ces persécutions de tous bords. J’ai vécu ce dossier (Ndlr: Adji Sarr-Ousmane Sonko). Je connais un peu ce dossier. J’ai eu vraiment peur et je crains pour ma vie. Je vous prends pour témoin pour tout ce qui m’arrivera à l’avenir…», a-t-il confié au média dirigé par Babacar Touré.

Le Dr Alphouseyni Gaye a également cité Mamour Diallo, Me Gaby Sow comme étant ceux qui l’ont appelé la veille, le jour et après la visite médicale de Adji Sarr à son bureau de l’Hôpital général Grand Yoff (Ex-CTO).

L’Ordre des médecins du Sénégal est interpellé pour venir au secours d’un des siens.