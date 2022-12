L’Arabie Saoudite veut convaincre CR7 avec un bail longue durée, l’offre de la dernière chance du Barça pour Sergio Busquets, Lionel Messi a tranché pour son avenir, retrouvez dans votre revue de presse Foot Mercato les dernières informations de la presse sportive européenne.

Cristiano Ronaldo en mode ambassadeur

Sans Coupe du Monde et sans club, Cristiano Ronaldo vit sans doute la période la plus compliquée de sa carrière. Si son désir était de trouver un club capable de lui offrir la possibilité de disputer la Ligue des Champions, son avenir se dessine loin de l’Europe. Et oui, le journal AS affirme ce jeudi matin que « Cristiano jouera pour Al-Nassr en Arabie Saoudite ». Le club basé à Riyad souhaite boucler l’arrivée du quintuple Ballon d’or rapidement, afin de faire rayonner l’Arabie saoudite. Selon nos informations, Al-Nassr continue de pousser et est de plus en plus confiant pour trouver un accord avec le Portugais. Le journal Marca rappelle le contrat record de 250 millions d’euros par saison, jusqu’en 2025, qui l’attend. Mais en réalité, c’est un bail de plus longue durée, jusqu’en 2030, qui est à l’étude. Le média espagnol explique que l’Arabie Saoudite aimerait lui confier le rôle d’ambassadeur pour la Coupe du monde 2030. Le pays du Moyen-Orient pourrait être candidat à l’organisation en compagnie de l’Égypte et de la Grèce. Reste aussi à savoir si CR7 sera prêt à accepter ce rôle, alors que son pays, le Portugal, a déjà officialisé sa candidature commune avec l’Espagne et l’Ukraine.

Vers une prolongation de Sergio Busquets ?

Après un mercato estival ronflant, le Barça n’a plus de liquidité ! Avec la menace du Fair-play financier, les Culés doivent se serrer la ceinture, malgré l’envie de se renforcer cet hiver. Les Blaugranas ne disposeront pas d’une liberté totale, ce qui explique la volonté de Xavi de conserver Sergio Busquets. L’emblématique milieu espagnol souhaite rallier la MLS pour y terminer sa carrière, mais le Barça fait tout pour le convaincre d’aller au bout de son contrat. Une prolongation jusqu’en décembre 2023 est même envisagée comme l’explique le journal Sport dans ses pages intérieures, preuve des difficultés du club catalan à lui trouver un remplaçant. Un départ à l’Inter Miami en janvier 2024 semble donc être l’option la plus probable. De son côté, Mundo Deportivo nous rapporte une nouvelle preuve des difficultés du Barça puisqu’après avoir tout fait pour se débarrasser de Frenkie de Jong l’été dernier, les dirigeants souhaiteraient désormais le conserver à tout prix. Un sacré retournement de situation.