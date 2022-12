Guinée: le dialogue inter-guinéen clôt et remet ses conclusions à la présidence

En Guinée, le dialogue inclusif inter-guinéen entamé le 25 novembre à l’initiative du chef de la junte, le colonel Mamadi Doumbouya, et boycotté par les principaux partis politiques du pays, a pris fin mardi 20 décembre et les conclusions ont été rendues publiques mercredi 21 au cours d’une cérémonie solennelle au palais présidentiel. Plusieurs responsables gouvernementaux, des hauts cadres politiques, administratifs et militaires en ont pris part.

C’est un document contenant 35 résolutions qui a été remis au colonel Mamadi Doumbouya par les facilitatrices qui ont animé pendant un peu plus d’un mois ce cadre de dialogue inter-guinéen.

La porte-parole Makalé Traoré expose les principales recommandations issues de ces concertations : « Exiger que les présidents des institutions, membres du gouvernement, les directeurs des régies financières et les sociétés publiques déclarent leurs biens avant et après leurs fonctions. Prévoir les candidatures indépendantes aux élections locales exclusivement ».

Pour les candidatures à l’élection présidentielle que tout le monde attendait, elle a indiqué : « Fixer l’âge limite à 35 ans minimum et à 75 ans maximum pour les candidatures à l’élection présidentielle. Mais, les résolutions ajoutent que pour les prochaines élections, les personnes ayant 75 ans révolus au 31 décembre 2024 sont autorisés à être candidat. »

Dans une brève allocution, le colonel Mamadi Doumbouya a déclaré « croire en la divergence des idées, car c’est ce qui permet de nous améliorer et d’avancer. Je voudrais que, pour une fois, nous mettions en avant l’intérêt de notre pays. Nous nous battons pour ça ».