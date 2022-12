Vladimir Poutine a promis mercredi de donner aux forces armées russes tous les moyens nécessaires, notamment humains et financiers, pour leur campagne militaire en Ukraine, où il a assuré que Moscou atteindrait tous ses objectifs. Suivez heure par heure l’actualité de cette journée.

Les effectifs de l’armée russe vont passer à 1,5 million de militaires

Le ministre russe de la Défense, Sergueï Choïgou, a dit mercredi juger « nécessaire » d’augmenter les effectifs de l’armée russe à 1,5 million de militaires et d’augmenter l’âge limite du service militaire, lors d’une réunion en présence du président Vladimir Poutine, qui a dit être « d’accord » avec ces propositions. Un décret présidentiel datant d’août prévoyait déjà de porter à 1,15 million le nombre de personnels combattants à partir du 1er janvier.

Vladimir Poutine annonce que Moscou va continuer à développer son potentiel militaire, y compris nucléaire

Le président russe a affirmé mercredi que son pays allait continuer de développer son potentiel militaire, y compris la « préparation au combat » de ses forces nucléaires. Vladimir Poutine a promis de donner aux forces armées tous les moyens financiers dont elles ont besoin pour la campagne militaire en Ukraine, où, selon lui, Moscou atteindra tous ses objectifs.

Le chef du Kremlin a également annoncé l’entrée en service « début janvier » des nouveaux missiles hypersoniques russes de croisière Zircon ainsi que la création de deux bases navales pour « les navires de soutien, les services de secours d’urgence et les unités de réparation navale » dans les deux villes ukrainiennes occupées de Berdiansk et de Marioupol.

Le Kremlin ne s’attend pas à un changement de position de Kiev sur les négociations de paix

En marge de la visite du président ukrainien Volodymyr Zelensky à Washington, le Kremlin a dit ne pas s’attendre à un changement de position de Kiev sur les négociations de paix.

Pour le Kremlin, de nouvelles livraisons d’armes américaines à l’Ukraine « aggraveront » le conflit. « Tout cela conduit certainement à une aggravation du conflit et n’augure rien de bon pour l’Ukraine », a déclaré le porte-parole de la présidence russe, Dmitri Peskov, en référence à de nouvelles livraisons d’armements à Kiev.

Xi Jinping et Medvedev discutent du conflit ukrainien à Pékin

L’ancien président russe Dmitri Medvedev s’est rendu à Pékin pour une visite diplomatique surprise et a rencontré le président chinois Xi Jinping. Lors de cet entretien, ils auraient discuté du conflit ukrainien.

Dmitri Medvedev, aujourd’hui vice-président du Conseil de sécurité de la Russie, a déclaré que Xi Jinping et lui avaient discuté du partenariat stratégique « sans limites » des deux pays, ainsi que de l’Ukraine. Il n’a pas fourni d’autres détails.

« Nous avons discuté de la coopération entre les deux partis au pouvoir en Chine et en Russie, (…) de la coopération bilatérale dans le cadre de notre partenariat stratégique, notamment en matière d’économie et de production industrielle. Nous avons également discuté de questions internationales – dont, bien sûr, le conflit en Ukraine », a déclaré Dmitri Medvedev. « Les entretiens ont été utiles », a-t-il ajouté.

La Biélorussie restreint l’accès à certaines zones frontalières avec l’Ukraine et la Russie

La Biélorussie a publié mercredi une décision restreignant temporairement l’accès à certaines parties de la région (oblast) de Gomel, frontalière de l’Ukraine et de la Russie.

Le gouvernement a indiqué sur son site internet que « l’entrée, les séjours temporaires et les déplacements près de la frontière dans les raïons de Loïev, Brahine et Khoïniki dans l’oblast de Gomel sont temporairement restreints ». Ces restrictions ne s’appliquent pas aux représentants officiels, aux travailleurs et aux résidents de ces zones, a ajouté le gouvernement, sans préciser combien de temps elles resteraient en vigueur.

Le président russe Vladimir Poutine s’est rendu en Biélorussie lundi, alimentant les craintes de l’Ukraine selon lesquelles il aurait l’intention de faire pression sur son allié pour qu’il se joigne à une nouvelle offensive.

À l’occasion du déplacement de Volodymyr Zelensky à Washington, Joe Biden va annoncer une nouvelle aide « significative » à l’Ukraine, qui comprendra, selon un haut responsable américain, une batterie de missiles Patriot, un équipement de défense antiaérienne perfectionné.

Zelensky à la Maison Blanche et au Congrès mercredi

Le président ukrainien Volodymyr Zelensky, qui n’a pas quitté son pays depuis l’invasion par la Russie le 24 février, sera reçu mercredi à la Maison Blanche par Joe Biden avant de s’adresser au Congrès américain, lors d’une visite d’ores et déjà historique. Cette visite souligne que les États-Unis soutiendront l’Ukraine « aussi lontemps qu’il le faudra », a déclaré Karine Jean-Pierre, porte-parole de l’exécutif américain, dans un communiqué officialisant l’événement.

Lors de ce déplacement aux contraintes de sécurité inouïes et qui ne durera que « quelques courtes heures », le chef d’État ukrainien aura d’abord une réunion avec le président américain et ses équipes à la Maison Blanche, avant une conférence de presse, a détaillé un haut responsable de l’exécutif américain lors d’un entretien avec des journalistes. Puis le président ukrainien prendra la parole devant le Congrès au grand complet, c’est-à-dire la Chambre des représentants et le Sénat.

Vladimir Poutine tire les conclusions de l’année écoulée

Le déplacement possible de Volodymyr Zelensky à Washington coïnciderait avec une grande réunion militaire autour de Vladimir Poutine : le président russe veut en effet tirer mercredi les conclusions de l’année écoulée et fixer les objectifs de son armée pour 2023.