Le Portugal insiste pour José Mourinho

L’élimination du Portugal en quart de finale de la Coupe du Monde 2022 au Qatar a précipité le départ de Fernando Santos du banc de la Seleção, et ce après huit ans de bons et loyaux services, récompensés par un Euro remporté en 2016 et une Ligue des Nations soulevée en 2019. Si la FPF n’a pas encore trouvé son successeur, l’instance insiste toujours pour s’offrir José Mourinho.

En effet, selon les dernières informations de Sky Sport Italia, la Fédération Portugaise de Football n’a pas lâché la piste menant à l’entraîneur de l’AS Rome, qui pourrait bien mener les deux postes en même temps si une solution est trouvée par le club de la Louve et la fédération.

Néanmoins, si The Special One venait à ne pas devenir le futur sélectionneur des Rouge-et-Vert, le profil de Rui Jorge, actuellement à la tête des Espoirs, n’est pas à écarter, ajoute le média transalpin. Louis van Gaal, ex-sélectionneur des Pays-Bas et interrogé à la radio néerlandaise, ne ferme pas la porte…

