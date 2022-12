Adji Sarr n’a pas fini de susciter des débats. Des enregistrements audios entre la jeune fille qui accuse l’opposant Ousmane Sonko de viol et son marabout MC Niass cristallisent l’actualité sénégalaise depuis leur diffusion mercredi soir sur les Réseaux sociaux. Devenus viraux sur la toile, ces enregistrements dans lesquels on parle d’un « complot du gouvernement », visant le leader de Pastef.

Les Sénégalais qui l’ont écouté n’ont pas manqué d’être en colère et de s’offusquer de l’affaire qui a brûlé le pays en causant la mort de 14 jeunes. Au micro de PressAfrik, Vieux Ndiaye, rencontré dans les allés de Niary Tally, déplore cette situation et regrette d’avoir pris parti pour Adji Sarr qu’elle croyait « sans soutien » et « humiliée » en tant que femme « violée ». Toutefois, après avoir écouté les audios, il demande à Macky de réunir les responsables cités et de les confronter à Adji Sarr.

Les réactions semblent les mêmes, pour Noreyni, il est primordiale de rendre justice afin cette affaire soit tirer au clair une bonne fois pour toute. Mais les avis différent, pour Moustapha, l’accusatrice de Sonko a fait une erreur, il appelle à ce que les autorités « enterrent », cette histoire afin de maintenir la paix.