Une affaire d’escroquerie de haut vol est gérée actuellement par la Division des Investigations criminelles(DIC). Zaky Sow a été arrêté et déféré mercredi au Parquet pour avoir escroqué Abdoulaye Sow d’Ecotra d’environ 5 milliards de frs. Il a bénéficié d’un retour de parquet. Il devrait être présenté au Procureur ce jeudi pour la suite de cette affaire. Zaki Sow, ancien administrateur de Tamweel Africa, filiale de la Banque islamique de développement et holding des banques islamiques dans la sous-région ouest-africaine, a joué le rôle de facilitateur pour Abdoulaye Sylla d’Ecotra, qui cherchait à participer au rachat de la Société Inter Africaine de Banque (SIAB), l’une des premières banques commerciales au Togo. Pour ce faire, il avait reçu un virement de 5 milliards d’Abdoulaye Sylla.



Ce dernier s’est rendu compte, après avoir attendu 8 mois, qu’il venait d’être arnaqué. « Huit mois après le virement des 5 milliards de frs, n’ayant reçu aucune information de Zaky Sow, un mail de demande de documents lui a été adressé. Il avait promis de nous revenir mais c’était depuis lors silence radio jusqu’au jour où nous avons envoyé une mission au Togo et que nos avocats ont appris que l’opération de vente de cet établissement bancaire a pris fin et que le sieur Sow procédait, à travers SIRAJ Financial Holding au Togo, une entité dont nous ignorions totalement l’existence, à des transactions sur notre dos » renseigne un proche d’Abdoulaye Sylla sous anonymat.

Zaky Sow épinglé mardi par la DIC a été déféré hier mercredi au Parquet. N’ayant pas pu être reçu par le Procureur, il a bénéficié d’un retour de parquet. Il devrait être à nouveau conduit ce jeudi à la cave du tribunal avant d’être extrait pour être conduit dans le bureau du maître des poursuites pour connaître le sort qui lui sera réservé. Selon les sources du journal Le Témoin, Zaky Sow cherche une médiation pénale. Le hic, c’est qu’Abdoulaye Sylla d’Ecotra reste injoignable actuellement.