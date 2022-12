Le rapport de la Cour des comptes sur la gestion des fonds Force Covid-19 entre 2020 et 2021 a mis à nu les malversations de certains démembres de l’Etat qui étaient en charge desdits fonds. Plusieurs Directeurs de l’administration générale et de l’équipement (DAGE) de ministères dont celui du Développement communautaire de l’Équité sociale et territoriale, ont été épinglés. Le document révèle une surfacturation sur un marché de riz de 2,5 milliards attribué dans le cadre de la riposte contre la Covid-19. A la tête dudit ministère au moment des faits, Mansour Faye n’en revient pas. Il lave à grande eau le Dage, Aliou Sow et annonce qu’il va contre attaquer.

Dans une interview avec L’Observateur, Mansour Faye nie toutes les observations de la Cour des comptes qui a épinglé son ancien Dage : «Au-delà du DAGE, c’est moi-même qui suis visé en réalité. J’ai suivi le processus du début à la fin parce que les questions de transparence sont importantes pour moi. Qui touche le DAGE me touche », a-t-il soutenu. L’actuel ministre des Infrastructures a souligné que par « devoir moral », il ne peut pas « se taire ».

«Je ne peux accepter qu’on accuse quelqu’un qui n’a rien fait. En plus un collaborateur qui a travaillé d’arrache-pied pour arriver à ce résultat», a-t-il fait savoir.

Interrogé sur le marché de riz, M. Faye a tenu à préciser que « tout le processus s’est déroulé dans les règles de l’art, en faisant économiser de l’argent à l’Etat. L’enveloppe était de 69 milliards F Cfa et le ministère a retourné environ 5 milliards F Cf d’économie pour l’Etat du Sénégal », s’est-il félicité.

Mansour Faye a annoncé qu’il fera un recours si l’occasion se présente. « Je ne peux pas comprendre qu’on livre à la vindicte populaire, sur des bases non justes, d’honnêtes citoyens, des gens qui sont allés dans le Sénégal des profondeurs. Ça pose problème », a-t-il regretté.

A l’en croire le Dage Aliou Sow est « affecté » par les conclusions du rapport. Mais, a-t-il renseigné, « Je l’ai rassuré parce que dans cette histoire, nous sommes tous ensemble et nous n’avons rien à nous reprocher. Nous avons la conscience tranquille ».

« Certaines personnes (de la Cour des comptes) ont des casquettes politiques »

Le beau-frère du président Macky Sall va plus loin en accusant certains auditeurs de la Cour des comptes de « politiciens encagoulés ». « Nous avons une Cour des comptes de référence, mais il y a quand même des graines qui ternissent un peu l’image de cette institution, parce que ce rapport ne s’explique pas. Ce n’est pas juste. Pourquoi ? Est-ce que ces auteurs n’ont pas d’autres préoccupations ou des ambitions politiques. On peut toujours se poser la question…Certaines personnes ont des casquettes politiques et se cachent derrière des institutions pour atteindre leur but. C’est peine perdue ».