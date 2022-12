A l’occasion de la cérémonie de présentation des Rapports ITIE portant sur l’année fiscale 2021, et du premier semestre 2022, Awa Marie Coll Seck, présidente du Comité national de l’Initiative pour la Transparence dans les Industries Extractives (ITIE), a indiqué que la contribution du secteur extractif pour l’année 2021 s’élève à 223,15 milliards FCFA dont 206 milliards affectés au budget de l’Etat. Les revenus du secteur extractif ont connu une hausse de 38,99 milliards FCFA par rapport à 2020.

« Les résultats nous montrent que la contribution du secteur extractif est de 223,15 milliards FCFA dont 206 milliards affectés au budget de l’Etat », a fait savoir Awa Marie Coll Seck, présidente de l’ITIE.

Qui ajoute : « les revenus du secteur extractif ont connu une hausse de 38,99 milliards par rapport à l’année fiscale 2020, soit une hausse de 21,8% ».

Selon Awa Marie Coll Seck, « l’essentiel de la contribution revient du secteur minier qui connaît une augmentation de 40 milliards FCFA passant de 62 milliards en 2020 à 203 milliards en 2021 ».

Cette évolution dans le secteur minier, dit-elle, « résulte directement de l’augmentation des productions d’or, la hausse du prix du phosphate mais également du zircon. La hausse des redevances minières notamment les mines d’or Sabadola-Massawa et Mako. Et également un paiement cumulé de Barrick Gold de 9 milliards. L’évolution donc des paiements par le Trésor au titre de dividendes et d’impôts (impôts sur le revenu des valeurs mobilières et les impôts sur les sociétés) », a expliqué la présidente de l’ITIE.

Poursuivant ses propos, Mme Seck souligne que la contribution du secteur extractif au PIB s’élève à 4,98%. « Nous le disons chaque année ça augmente chaque année, mais c’est encore une place minime dans le PIB mais également dans les recettes de l’Etat 6,94% mais y a une place importante auprès des exportations ».

La présidente de l’ITIE prône la réforme du contenu local. « Les secteurs des hydrocarbures n’est pas pour l’instant un secteur qui nous apporte beaucoup mais espère que cela va changer. Nous avons donc des efforts à faire au plan des réformes sur le contenu local qui prendra en compte tous ces résultats », a-t-elle soutenu.