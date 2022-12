RDC: plusieurs députés tournent le dos à Moïse Katumbi après sa candidature à la présidentielle

Après l’annonce de sa candidature à l’élection présidentielle de décembre 2023, Moïse Katumbi a vu de nombreux députés de son parti lui tourner le dos. Ces derniers ont réaffirmé leur fidélité à l’actuel chef de l’État, Félix Tshisekedi.

Moïse Katumbi a officiellement déclaré sa candidature à la présidentielle congolaise de 2023. L’ancien gouverneur a présenté ses ambitions mardi 20 décembre devant les membres de son parti à Lubumbashi. En quittant la majorité présidentielle, l’ancien gouverneur n’avait pas caché la possibilité de voir certains de ses lieutenants refuser de le suivre dans l’opposition. Il n’avait pas tort parce qu’une trentaine de députés, sur 69, qui se réclamaient jusque-là de son obédience ont décidé de lui tourner le dos et de rester fidèles à Félix Tshisekedi.

« Victoire certaine à l’élection de 2023 »

Mercredi, ils ont fait une déclaration dans ce sens. « Par la présente déclaration, nous réitérons notre appartenance à l’Union sacrée de la nation et témoignons notre loyauté au président de la République, chef de l’État, son excellence monsieur Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, et lui rassurons notre indescriptible soutien à ses actions jusqu’à la victoire certaine à l’élection de 2023, a lu le porte-parole de circonstance, le député Mulamba Mputu. Nous prenons acte du départ de M. Moïse Katumbi et exigeons dans les 24 heures une clarification de position de tous membres de notre plateforme : députés, sénateurs, ministres et autres animateurs des institutions publiques ».

Du côté de Moïse Katumbi, on relativise étant donné que la présente législature arrive à son terme en 2023.

Le bilan du président Félix Tshisekedi, qui a succédé en janvier 2019 à Joseph Kabila après une élection controversée, est « très mauvais, chaotique », a déclaré sur RFI et France 24 l’ancien gouverneur (2007-2015) du Katanga (sud-est), il y a quelques jours.