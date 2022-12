Le rapport de la Cour des comptes a révélé de graves manquement dans la gestion des fonds mobilisés pour la riposte contre la Covid-19. Sur 180 pages, le rapport de la Cour des comptes charge lourdement la gestion de ce fonds. Constat : plusieurs ministères ont été épinglés dans la gestion du fonds Force Covid-19. Les scandales révélés sur le dernier rapport de la Cour des comptes suscitent l’indignation. Certains citoyens rencontrés dans les rues de Dieuppeul interpellent le Président Macky Sall et demandent des poursuites judiciaires contre les auteurs de ces malversations.

Les rapports des organes de contrôle se suivent et ne se ressemblent pas. Dans ces rapports, beaucoup d’hommes du pouvoir en place sont épinglés et ne font objet d’aucune poursuite judiciaire si tant est le degré d’incrimination. Rencontré au niveau de Dieuppeul, Michael Diakité demande la justice de faire son travail pour tirer au clair cette affaire.

« Il y a tout le temps des polémiques qui tournent autour du gouvernement. Dans tous les cas, s’il y a des choses de louches au niveau de leur gestion. Le rapport indique qu’une personne a remporté 17 marchés. Ce qui n’est pas normal. Il faudrait des poursuites judiciaires. La justice doit faire son travail pour tirer l’affaire au clair afin d’élucider les Sénégalais », confie-t-il.

Lui emboîtant le pas, Ousmane estime que ce rapport sera rangé dans les tiroirs comme les précédents.

« Comme nous le constatons depuis 2012, ce rapport de la Cour des comptes sur la gestion de la Covid-19 sera dans les tiroirs. Les auteurs de malversations ne seront jamais inquiétés. Ils sont protégés par le régime en place. La justice est là pour tout le monde, les concussionnaires doivent être poursuivis », dit-il.

Trouvé derrière la SICAP, ce monsieur, qui a accepté de parler sous couvert de l’anonymat, souhaite que les personnes incriminées dans les rapports soient poursuivies.

« Les grands voleurs sont débusqués à travers la gestion des fonds Covid-19 par la Cour des comptes. Ils se sont enrichis pendant que les Sénégalais étaient restés chez eux. Le Procureur doit ouvrir une enquête, ces malversations ne doivent pas rester impunies. Il a le devoir de faire la lumière sur ce scandale », fustige-t-il.

Rencontré non loin du Jardin de Dieuppeul, Biram Diouf déplore les problèmes de mal gouvernance au Sénégal. Selon lui, on ne met pas l’homme qu’il faut à la place qu’il faut. « C’est parce qu’il y a trop de laisser aller au Sénégal. Il faut mettre l’homme à la place qu’il faut, mais malheureusement on mélange tout. Le gouvernement doit tout faire pour diligenter cette affaire et que les fautifs soient sanctionnés ».

Même son de cloche pour Ousmane, qui indique que l’administration sénégalaise est envahie par des gens incompétents. « Il est impératif que l’Etat soit plus rigoureux dans le recrutement ». D’après lui, « l’Etat doit sanctionner les auteurs de ces détournements et tout ce qui n’est pas conforme aux règles édictées. La justice doit faire son travail pour élucider tous ces manquements ».

Dans le dernier rapport de la Cour des comptes sur la gestion des Fonds destinés à la riposte contre la pandémie du Covid-19, des irrégularités ont été relevées dans plusieurs ministères par les auditeurs de ladite Cour.

Les enquêteurs demandent donc au garde des Sceaux, ministre de la Justice l’ouverture d’informations judiciaires contre 12 responsables impliqués. Regardez !