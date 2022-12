Les récriminations fusent de partout suite à la publication du rapport de la Cour des comptes sur les graves irrégularités révélés par ladite Cour sur la gestion des Fonds destinés à la riposte contre la pandémie du Covid-19. Les organisations de la société civile (OSC) telles que Y en a marre, Frapp, ONG 3D, Africa Jom Center, le Réseau Siggil Jiggen ont fait face à la presse pour réclamer des poursuites judiciaires contre les auteurs de ces malversations. La Société civile appelle à une grande manifestation le vendredi 30 décembre prochain.

Les OSC exigent la démission de tous les mis en cause et réclament des poursuites judiciaires.



« Aujourd’hui, le rapport montre que les milliards du contribuable sénégalais qui ont fait l’objet d’une gestion calamiteuse. Nous engageons le gouvernement à faire ce qu’il faut. Ceux qui doivent démis de leur fonction que ce soit les Dage, les directeurs généraux et à même un autre niveau soient demis de leur fonction. Les poursuites judiciaires doivent être engagées. C’est ça l’exigence forte des forces vives de la nation », a déclaré Aliou Sané, coordonnateur du Mouvement Y en a marre.



La Société civile appelle à une grande manifestation le vendredi 30 décembre 2022 à partir de 15 heures à la Place de la nation sous le slogan « Sunuy milliards du rees ».



Le Résau Siggil Jiggen déplore la gestion des fonds destinés à la riposte contre la pandémie du Covid-19 et demande au Président Macky Sall de prendre des sanctions.



« Les organisations de sages-femmes, les médecins infirmiers se sont mobilisés durant la pandémie pour prendre en charge et soulager les Sénégalais durant. Les gestionnaires de ces fonds n’ont eu qu’une seule attitude qui est celle de détourner les moyens que le peuple a réunis pour faire face à la pandémie. C’est un acte de traîtrise. Alors au nom de toutes les femmes, nous demandons au président de la République de prendre des sanctions, nous voulons que justice soit faite et que ça soit clarifié. Nous réclamons justice », a dit Safiatou Diop du Résau Siggil Jiggen.