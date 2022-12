Plusieurs d’élèves, venant de quelques établissements scolaires de la commune de Sédhiou, ont fait hier mercredi une marche pacifique, afin de sensibiliser contre les violences basées sur le genre (VBG) et les mutilations génitales féminines (MGF). Les élèves demandent aux autorités un accompagnement de proximité pour proscrire ces pratiques jusque-là endémiques dans la région.

Prenant départ au rond-point Réveil, ils se sont dirigés vers l’Inspection d’académie (IA) de Sédhiou où la marche a pris fin. D’après « Sud Quotidien », cette action de sensibilisation s’inscrit dans le plan d’actions national de promotion de la santé de la reproduction des jeunes et des adolescents et de lutte contre les violences basées sur le genre.

Le discours a été présenté par la lycéenne Fatou Kiné Diané, du lycée Balla Moussa Daffé. «L’objectif de cette mobilisation est de porter un plaidoyer fort afin de lutter et de prévenir toutes les forces de violence basées sur le genre (VBG) en milieu scolaire et communautaire ainsi que les mutilations génitales féminines (MGF)», a-t-elle fait savoir.

À l’en croire, les MGF demeurent toujours pratiquer dans la région de Sédhiou, malgré que l’Etat du Sénégal a ratifié la Convention internationale sur les droits de l’enfant. « Les causes de ces abus sont multiples et diverses et sont liées à l’élève et à la société et dépendent de plusieurs facteurs : abus d’autorité ou de pouvoir de l’auteur, usage du pouvoir économique, pour l’achat de la nourriture, les conditions économiques défavorables, chantages par les notes à l’école entre autres», a souligné la lycéenne et porte-parole du jour.

Ainsi, elle a alerté sur les conséquences de ces pratiques sur les femmes et les filles. «Elles sont d’abord scolaires à savoir déscolarisation, redoublement, déviance, prostitution ; ensuite d’ordre social c’est-à-dire la banalisation de la violence, grossesses non désirées, infanticides».

Pour remédier à cette situation, Fatou Kiné Diané, sollicite la prise en charge de leurs préoccupations concernant le VBG et les MGF. Ce, pour faire de l’école un milieu de performance et d’excellence.