Somalie: l’armée annonce la libération de la Moyenne-Shabelle, un bastion des shebabs

La Moyenne-Shabelle, province agricole du nord de Mogadiscio, serait entièrement reprise aux shebabs, selon l’armée somalienne. Ce serait une victoire de taille six mois après le lancement d’une offensive militaire sans précédent contre le groupe terroriste.

Le ministre somalien de la Défense s’est laconiquement félicité de la dernière victoire de son armée, ce jeudi 22 décembre. Sur Twitter, il a publié le nom d’une ville stratégique tenue par les shebabs, Run-Nirgood, suivi d’une contremarque verte. Le porte-parole de son ministère, le général Abdullahi Ali Anod, a confirmé l’information dans la matinée sur les antennes de la télévision publique : la ville aurait été reprise aux djihadistes ce jeudi matin à 6 heures, a-t-il annoncé.

Moyens militaires sans précédent

Il s’agirait là d’une victoire de taille pour l’armée somalienne. Cela signifierait que l’intégralité de la Moyenne-Shabelle, une province agricole importante située au nord-est de la capitale Mogadiscio, largement contrôlée jusqu’à récemment par les shebabs, serait passée sous le contrôle de l’armée fédérale.

Il faut dire que le gouvernement du nouveau président Hassan Cheikh Mohamoud a engagé des moyens militaires sans précédent contre le groupe affilié à al-Qaïda depuis l’été dernier. Il a demandé et obtenu le soutien des forces aériennes et des forces spéciales américaines pour mener ses opérations. Une pression importante a été mise sur les commerçants payant au groupe un impôt forcé pour financer ses combattants. Et il s’est adjoint l’assistance, apparemment déterminante, de milices locales pour déloger les cellules des shebabs dans les petites localités paysannes où elles étaient jusque-là solidement implantées.,