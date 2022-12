Le rapport de la Cour des comptes sur la gestion des fonds de Force Covid 2020 et 2021 a aussi relevé une surfacturation de l’ordre de 2,5 milliards FCFA sur l’achat du riz destiné aux familles vulnérables. Mansour Faye, le ministre d’alors du Développement communautaire et de l’Equité territoriale, se dit visé, car « qui touche le Dage me touche » et refuse d’être livré à la vindicte populaire.

Il prétend avoir la conscience tranquille d’avoir bien géré la distribution du riz, de l’huile et du sucre. Mieux, dans un entretien avec L’Obs ce jeudi, Mansour Faye accuse des vérificateurs de Cour des comptes d’être des politiciens. « Certaines personnes ont des casquettes politiques et se cachent derrière des institutions pour atteindre leur but. C’est peine perdue ».

Une tentative de jeter le discrédit sur les corps de contrôle que Birahim Seck, coordonnateur du Forum Seck ne laissera pas faire. D’ailleurs, il a fait remarquer, à l’actuel ministre des Transports que cela ne passera pas.

« Cette rhétorique est bien connue Monsieur le Ministre. Elle ne passera pas. Point de diversion sur une affaire aussi sérieuse. Que les faits soient discutés devant la justice. N’est-il pas prohibé de jeter le discrédit sur nos Institutions ? » S’est interrogé Birahim Seck dans un post Twitter.