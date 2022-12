Thiès: les retraités des chemins de fer du Sénégal réclament plus de 10 milliards de F CFA au gouvernement

Les retraités des chemins de fer du Sénégal, ont marché ce matin dans la capitale du rail. Ils réclament au gouvernement plus de 10 milliards de F CFA. Ils se sont rendus à la gouvernance de Thiès pour déposer leur cahier de doléances.

« Les cheminots, les pères de famille qui sont en retraite pendant 15 ans, qui souffrent. On ne peut plus attendre ça. On demande à l’Institution de Prévoyance Retraite du Sénégal (IPRES) de vider le contentieux des retraités et de revoir la situation de la régie des chemins de fer concernant les croupies de l’IPRES. C’est affreux. Et c’est ce qui pousse les gens à se révolter à cause de ces situations-là », martèle Ali Diallo Sow leur porte-parole.

Pour lui, la pension des retraités est très petite. « Quelqu’un qui a versé son argent pendant 10 à 15 ans, il part en retraite, il se retrouve avec de maigres sommes, 50.000 F CFA par fois. Donc nous demandons à l’Etat du Sénégal, la vie est dure, très dure. Nous, le gouvernement nous a rassurés. Nous croyons à ses paroles. Il nous a reçus. Il a parlé honnêtement. Nous croyons à ça. La lutte va continuer. D’ici quelques jours, les gens de Tamba, Kidira, Dakar, Guinguinéo vont venir. Nous allons vers la situation, s’il s’agit de recommencer ça, nous le ferons », note Sow.