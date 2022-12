Le Burkina Faso déclare Madame Barbara MANZI, Coordonnatrice Résidente du Système des Nations Unies persona non grata sur son territoire.

« Le ministère des affaires étrangères, de la Coopération Régionale et des Burkinabé de l’Extérieur du Burkina Faso présente ses compliments au Bureau de la Coordonnatrice Résidente du Système des Nations Unies et Coordonnatrice Humanitaire au Burkina Faso et voudrait porter à sa connaissance que Madame Barbara MANZI, Coordonnatrice Résidente du Système des Nations Unies est déclarée persona non grata sur le territoire du Burkina Faso », a fait savoir le communiqué du ministère des Affaires étrangères.

Elle est donc priée « de quitter le Burkina Faso aujourd’hui même 23 décembre 2022 », fait savoir la note.

Le Ministère des Affaires Etrangères, de la Coopération Régionale et des Burkinabé de l’Extérieur du Burkina Faso remercie le Bureau de la Coordonnatrice Résidente du Système des Nations Unies et Coordonnatrice Humanitaire au Burkina Faso « de son aimable coopération et saisit cette occasion pour lui renouveler les assurances de sa considération distinguée ».