Cameroun : André Onana prend sa retraite internationale

André Onana ne jouera plus pour l’équipe nationale du Cameroun. Le gardien de l’Inter Milan vient de prendre sa retraite internationale. Il a fait l’annonce ce vendredi sur sa page Twitter.

« Toute histoire, aussi belle soit-elle, a une fin. Et mon histoire au sein de l’équipe nationale du Cameroun a pris fin. Les joueurs vont et viennent, les noms sont éphémères, mais le Cameroun passe avant toute personne ou joueur. Le Cameroun est éternel. Aussi éternel est mon amour pour l’équipe nationale et pour notre peuple qui nous a toujours soutenus, quelle que soit la difficulté du moment », a tweeté André Onana.

André Onana avait quitté la sélection nationale en pleine Coupe du monde, le 29 novembre 2022 au Qatar. Il a été mis l’écart de la sélection nationale pour des « raisons d’indiscipline ». Le gardien de but indique qu’il va « continuer, comme le font les plus de 27 millions de Camerounais à chaque match, à suivre et supporter notre équipe de l’extérieur. Je ne peux que remercier tous ceux qui m’ont fait confiance et qui ont cru que je pouvais apporter un plus et une contribution à cette équipe ».