Le lundi 26 décembre a été déclaré jour férié, chômé et payé par le président de la République Macky Sall mercredi, en marge du Conseil des ministres. Ce, en raison de la fête de Noël célébrée dimanche. « Abordant la célébration de la fête de noël, le Président de la République a adressé ses chaleureuses félicitations à la communauté chrétienne tout en formulant des prières avec la Nation pour un Sénégal de paix et de prospérité dans la solidarité et l’équité », informe le communiqué.

Qui ajoute : « A cet effet, le Chef de l’Etat a décidé de déclarer férié, chômé et payé le lundi 26 décembre 2022, conformément aux dispositions de l’article 8 du décret n°74-1125 du 19 novembre 1974 fixant le régime de la fête nationale et du 1er Mai et celui des autres fêtes légales ».