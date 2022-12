Dans un artifice publié il y’a deux jours, le journal « Jeune Afrique », a accusé la Coordination des Associations de Presse (CAP) d’avoir abandonné le journaliste Pape Alé Niang à son triste sort. Une publication qui a été démenti avec vigueur par ladite coordination qui a organisé ce vendredi 23 décembre une conférence de presse pour confirmer son engagement sans faille dans la libération du patron de Dakarmatin.

Lors de la rencontre qui s’est tenue à la Maison de presse de Dakar, la Cap, par la voix de Mamadou Thior, a informé qu’ils sont dans des actions pour faire sortir de prison leur collègue. Par ailleurs, il a soutenu qu’ils ne l’ont jamais abandonné.

« La cap est plus que mobilisée. Elle réclame sa libération immédiate sans condition. Ce qui arrive à Pape Alé peut arriver à n’importe quel journaliste. On défendra Pape Alé quelles que soient les circonstances. C’est dans ce cadre là que nous nous indignons de ce que le magazine jeune Afrique a relayé repris par les médias. Jeune Afrique n’a même pas eu la courtoisie de recueillir notre version », a tempête M. Thior.

D’après ce dernier, la troisième phase de leur plan d’actions sera bientôt entamée. Celle-ci est composée de plusieurs points séants à savoir : les rencontres avec les chefs religieux et les ambassades. « Nous avons déjà rencontré Monseigneur Benjamin Ndiaye, le khalif des layenne et même la famille du khalif de Medina Gounass. Nos rencontres avec tous ces chefs religieux a pour but de les sensibiliser sur la situation de notre confrère », a expliqué Mamadou Thior.

Une semaine après avoir bénéficié d’une libération provisoire, Pape Alé Niang a été de nouveau arrêté sur ordre du procureur. À en croire les informations fournies par Ibrahima Lissa Faye « le communiqué du procureur est rempli de contrevérités et il y’a un fossé abyssale entre les faits pour lesquels il a été arrêté et les informations qu’il donne en public. Donc, il faut que les gens comprennent et disent la vérité ». Juste après le communiqué du procureur, la Cap a répliqué avec un autre document « pour rétablir la vérité ».

Concernant la publication du post sur le chef de la police par Pape Alé sur sa page Facebook, M. Faye renseigne qu’ils lui ont rendu visite et il a fait amande honorable en reconnaissant sa faute. « Il a même enlevé le post. Malheureusement, la machine judiciaire s’était déjà enclenchée. Aujourd’hui, nous somme convaincus que nous allons trouver un terrain d’entente parce que la prison n’est pas une solution. Il y’a beaucoup d’autre mécanisme qu’ on peut mettre en place en dehors de la case prison », a-t-il déclaré.

Poursuivant, il souligne que cap est convaincue que le scandale de la Cour des comptes pourrait détourner l’attention des Sénégalais. Par conséquent, la Coordination des associations de presse sera présente au grand rassemblement de la société civile le 30 décembre. Ce, pour faire entendre sa voix, si d’ici-là Pape Alé Niang n’est pas libéré.