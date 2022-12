Présidentielle de 2024 : BBY s’engage dans la préparation

Les leaders de Benno Bokk Yaakar (BBY) ont tenu un séminaire ce vendredi 23 décembre sous le thème : « Quelle Coalition pour la victoire ? » Rencontre durant laquelle deux résolutions ont été lues face à la presse. Le premier porte sur le bilan du Président Macky Sall, depuis son élection en 2012 et le deuxième sur la préparation de la présidentielle de 2024, qui a comme slogan « la résolution pour la défense de la République ». Le séminaire invite BBY à s’engager dans la préparation de la présidentielle de 2024.

« Ce séminaire national de la coalition BBY a pour vocation à la faveur d’échange fructueux de permettre aux composantes de cette coalition toute unie et solidaire autour du Président Macky Sall de marquer un nouveau départ volontaire méthodique et organisé dans la symbiose pour relever le défi », a déclaré Zara Iyane Thiam, qui a lu au nom de la coalition Benno Bokk Yaakar la première résolution.

La majorité maintient le suspense sur le choix de son prochain candidat à l’élection présidentielle de 2024. « Abordant enfin l’échéance électorale de la présidentielle 2024, le séminaire invite l’ensemble des composantes de Benno à s’engager de manière résolue et déterminée dans la préparation de cette élection présidentielle décisive pour l’avenir de notre pays et la stabilité de notre sous-région », a précisé Me Ousmane Sèye, président du Front républicain et membre de BBY.

Qui ajoute : « Notre majorité Benno tient au strict respect du libre choix de son leader le Président Macky Sall par rapport à l’échéance décisive de la présidentielle de 2024 ».

En tout état de cause, poursuit-il, le séminaire lance un « appel à toutes les composantes de la coalition aux démocrates et républicains de tout bord aux forces vives de la nation pour que dans un élan de vaste rassemblement le candidat désigné moment venu assure le triomphe de notre camp pour poursuivre dans la sérénité, la paix et la stabilité les vastes réformes devant nous conduire à l’émergence ».