Dans un communiqué rendu public ce vendredi 23 décembre 2022, la première force de l’opposition regroupée autour de la coalition Yewwi Askan Wi a annoncé un concert de casseroles le 28 décembre pour marquer « l’indignation des Sénégalais par rapport au carnage financier révélé par la Cour des comptes et pour exiger que justice soit rendue ».

Dans le document, Khalifa Sall et Cie annoncent également qu’ils vont tenir un grand rassemblement le 30 décembre à la Place de la nation et des concerts avec des organisations de la Société civile « sur le même carnage financier ». Ils vont également organiser un autre grand rassemblement national à travers tout le pays et dans la diaspora, le 06 janvier 2023, pour demander le départ de Macky Sall du pouvoir en 2024.