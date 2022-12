Monseigneur Benjamin Ndiaye, Archevêque de Dakar invite les croyants à revoir leurs comportements. Le religieux appelle à la bonne utilisation des réseaux sociaux. Il déplore les écarts dans les nouveaux médias. Il appelle également les Sénégalais à être des missionnaires et des bâtisseurs de la paix en paroles et en actes.

«Chers Fidèles du Christ, amis croyants, nous célébrons l’avènement du sauveur Jésus-Christ dans la vie des hommes. Lui, le verbe de Dieu, ses pécheurs et il a dressé sa tente parmi nous. Laissons-nous toucher par l’humilité de Dieu qui vient demeurer en nous, avec nous, pour notre bien. Voilà ce que fait l’amour invincible du seigneur dans le mystère de Noel. Que ce Noel 2022, fasse de nous tous, dans notre cher pays le Sénégal des missionnaires et des bâtisseurs de la paix en paroles et en actes », a déclaré Monseigneur Benjamin Ndiaye.

Par ailleurs, l’homme d’église rappelle : « L’apôtre Saint-Jacques dans une lettre qu’il adresse aux chrétiens de la diaspora, au premier siècle de notre ère, les met en garde contre les dangers d’une parole non maîtrisée. Car il peut même provoquer un incendie. Si quelqu’un ne commet pas de faute en parole, c’est un homme parfait capable de mettre un frein à tous les instincts de son corps. Pour garantir un vivre-ensemble harmonieux et paisible entre nous, dans le respect de nos différences, il est nécessaire que nos pensées, notre langue, nos paroles servent plutôt qu’à bénir qu’à maudire. A dire la vérité, qu’à proférer des mensonges. C’est ainsi que nous éviterons les différentes menaces d’incendie qui nous guettent. Soyons donc prompts à écouter et lents à parler ».