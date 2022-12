Comité exécutif de la FSF: Me Augustin Senghor fait le bilan des dépenses et recettes obtenues à la Coupe du monde

Plusieurs points liés à la participation des « Lions » au Mondial 2022 étaient à l’ordre du jour de la réunion du Comité exécutif tenue jeudi dernier. Me Augustin Senghor, président de la Fédération sénégalaise de Football (FSF) a détaillé les chiffres concernant les dépenses et les recettes obtenues à la Coupe du monde.

« Nous avons demandé au département finance de nous faire le point de cette participation. Nous avons eu à faire des dépenses sur la préparation de l’ordre de 253. 165. 590 F CFA. Nous avons aussi exposé des dépenses de participation d’un montant de 741. 991. 301 F CFA. Ce qui fait un total de 995. 156. 891 F CFA. Concernant les recettes, il faut rappeler que quelques semaines avant la coupe du monde, la Fédération a reçu de la FIFA une avance de préparation (tirée du Cash Prize) qui se chiffre à un moment de 1 million cinq cent mille dollars qui équivaut à 952. 477. 254 F CFA. Nous avons aussi eu comme entrée, des cessions de tickets entre membres de la communauté de football d’un montant de 65. 768. 000 récupère à titre de remboursement des billets que nous avons acheté pour certains partenaires et membres de la communauté du football », a détaillé Me Augustin Senghor.

Déjà plus d’un milliard de recettes reçu

Dans cette campagne de coupe du monde, les recettes se chiffrent alors à 1. 018. 235. 254 F CFA (Un milliard dix-huit millions deux cent trente-cinq mille deux cent cinquante-quatre) tirées essentiellement du fond de dotations de la FIFA.

Poursuivant, Augustin Senghor déclare : « A titre d’avance la FSF a avancé pour le compte du ministère des sports l’achat de billets. Donc nous avons dépensé 559. 930. 101 F CFA en ticketing que la fédération a supporté pour le compte de l’Etat étant entendu que le ministère s’est engagé à faire le remboursement dès que possible. Nous avions aussi avancé dans le cadre des deux matchs amicaux de Septembre pour un montant d’environ 200. 000. 000 FCFA. Ce qui fait que le compte entre le Ministère des sports et la Fédération se chiffre à 776. 469. 118 F CFA », a fait savoir le président de la FSF.

Augustin Senghor de préciser « qu’en atteignant les huitièmes de finale de la coupe du monde, le Sénégal avait droit à un montant de 13 millions de dollars (- 1,5 millions de dollars déjà perçue comme avance de préparation), soit 8 milliards de F CFA. Quand on défalque l’avance reçue qui est de l’ordre de 952. 477. 254 F CFA nous allons nous retrouver avec une valeur de 7 milliards F CFA et cet argent nous en ferons bon usage car l’argent du football doit aller au football », a assuré Me Senghor.