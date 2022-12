Irrégularités soulevées sur la gestion des Fonds COVID-19 : la COSAS condamne et exige la lumière

La Coalition Nationale pour la Santé et l’Action Sociale (COSAS) s’est prononcé sur le rapport de la Cour des comptes. Le bureau du COSAS a, à travers un communiqué félicité ladite Cour pour avoir effectué cette importante mission d’audit sur la gestion des Fonds COVID-19 sur la période 2020 – 2021. La Coalition condamne la gestion gabégique de ces fonds et exige que lumière soit faite.

« La Coalition Nationale pour la Santé et l’Action Sociale (COSAS), qui se veut un cadre citoyen d’évaluation de l’ensemble des politiques publiques ayant une incidence sur l’état sanitaire des populations, félicite la Cour des comptes pour avoir effectué cette importante mission d’audit sur la gestion des Fonds COVID-19 sur la période 2020 – 2021 et d’avoir publié ce rapport », mentionne le communiqué signé par le bureau du COSAS.

« Cela a permis de déceler de graves irrégularités confirmant ainsi les inquiétudes de mauvaise gestion que subodoraient certaines personnes avisées, qui suivaient de près la campagne de lutte contre la COVID-19, au cours des années 2020-2021 », souligne le communiqué.

D’après la Coalition pour la santé, l’audit a mis en évidence des surfacturations outrancières et l’utilisation abusive et frauduleuse des dispositions dérogatoires, figurant à l’article premier du décret n°2020-781 du 18 mars 2020 portant dérogation au Code des Marchés publics (CMP) pour les dépenses relatives à la lutte contre la COVID-19, destinées à faciliter l’exécution rapide des dépenses.

Pour la COSAS, l’exemple le plus caractéristique de ce que tout le monde s’accorde à appeler carnage financier est « l’octroi, par le Ministère de la Santé de 17 marchés à une seule et même personne propriétaire d’agences de voyages et de plusieurs autres entreprises, dont aucune n’est qualifiée pour des marchés à visée sanitaire ».

Poursuivant le communiqué souligne que le « rapport de l’audit de la Cour des Comptes a également pointé du doigt la gestion hyper centralisée de la pandémie avec une approche exclusivement médicale donc non inclusive ».

D’après la note, cela a influé sur la « composition du Comité National de Lutte contre les Épidémies, qui devrait être élargi à d’autres ministères et organisations de la société civile et être créé non par arrêté ministériel mais par décret ».

La COSAS condamne énergiquement la « gestion gabégique de ces fonds et soutient sans réserve les mesures préconisées par la Cour des Comptes à l’encontre des responsables reconnus coupables de fautes de gestion ».

Selon la Coalition, il est par conséquent intolérable que des « ressources destinées à l’amélioration de la santé des populations fassent l’objet de malversations ».

D’ailleurs, la COSAS exige que la « lumière doit être faite sur tous les points soulevés par le rapport de la Cour des Comptes et de tout autre rapport d’audit, afin que la reddition des comptes soit de mise et que la loi soit appliquée dans toute sa rigueur ».