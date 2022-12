Le représentant résidant de l’ONUDI (Organisation des Nations Unies pour le Développement Industriel) au Sénégal, Christophe Yvetot, a réagi sur le rapport de la Cour des comptes sur la gestion du Fonds de riposte et de solidarité contre les effets de la Covid-19 (Force Covid). Il était l’invité de l’émission Jury du dimanche, qui sera diffusée demain sur iRadio et Itv.

Le représentant de l’ONU n’en croit pas à ses oreilles. « Évidemment, c’est tout à fait préoccupant qu’une institution comme la Cour des comptes relève ce type d’agissements. Je suis un peu sans voix », a-t-il dit, dans des propos repris par le journal Bès Bi Le jour.

Tout en gardant espoir, tout de même que le Sénégal, avec ses institutions va « faire la lumière sur cette affaire et trouver toutes les solutions qui doivent être prises. »

Il a indiqué que leur programme de 200 millions de dollars (plus de 100 milliards CFA) avait été réorienté vers le soutien au Covid, tout en rappelant que lors de cette campagne de mobilisation des ressources pour faire face aux effets de la pandémie, « les Nations unies s’étaient mobilisées dès que le ministre Amadou Hott (ancien ministre de l’Économie) et le président de la République ont lancé le Programme de résilience économique et sociale ».