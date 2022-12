Les 6 intouchables du Barça pour le mercato, Pep Guardiola dézingue une star de Manchester City

Les joueurs que Xavi veut voir rester au Barça, les petits secrets des Bleus lors du Mondial, et Pep Guardiola remonté contre une recrue estivale, retrouvez dans votre revue de presse Foot Mercato les dernières informations de la presse sportive européenne.

Le projet de Xavi

À cause de ses problèmes financiers, le FC Barcelone pourrait être contraint de transférer un joueur cet été, voire cet hiver, mais comme on peut le voir sur cette Une de Sport, Xavi a sélectionné six intouchables. Le coach des Blaugranas ne veut pas se séparer de Ronald Araujo, de Jules Koundé, de la paire Gavi-Pedri ou encore d’Ansu Fati car ils sont destinés à être la colonne vertébrale du projet de Xavi. Le sixième, c’est Robert Lewandowski, et la raison est plutôt simple : c’est l’un des leaders de l’équipe, mais c’est surtout l’un des plus décisifs. C’est le meilleur buteur de LaLiga actuellement avec treize buts.

Les journalistes de Sport espèrent qu’il finira sa carrière au plus haut niveau au Camp Nou. D’ailleurs on apprend dans Mundo Deportivo que Xavi est bien déterminé à remporter le championnat. Il a mis la barre haute à l’entraînement ces dernières semaines. Il veut que ses joueurs soient au top de leur forme pour la reprise.

Un physique qui fait débat

En conférence de presse hier, Pep Guardiola a accusé Kalvin Phillips de revenir de la Coupe du monde en surpoids et serait inapte à jouer. Le coach de City a déclaré qu’il est revenu dans un état si mauvais qu’il n’a pas pu s’entraîner avec l’équipe première. La presse anglaise s’est précipitée pour se moquer de lui de toutes les manières possibles. Le Daily Mirror l’encourage a retrouvé la forme, pendant que du côté du Daily Mail on le traite de « porcinet ».

Le Daily Express aussi parle de son surpoids ce matin. Pour les journalistes du tabloïd, Phillips fait un début cauchemardesque à City depuis qu’il a quitté Leeds l’été dernier. Il n’a pas été titulaire un seul match et n’a fait que quatre apparitions en tant que remplaçant, pour un total de 54 minutes. Et ça ne va peut-être pas s’arranger car Manchester City est bien déterminé à recruter Jude Bellingham par tous les moyens possibles d’après le quotidien The Sun.



Les coulisses de l’EdF

Dans Le Parisien ce matin, on découvre le carnet secret tenu pendant toute la Coupe du Monde par Guy Stéphan, l’adjoint de Didier Deschamps. Ce document est un superbe témoignage pour comprendre l’épopée des Bleus pendant ce Mondial. Il y révèle une anecdote avant la demi-finale opposant la France au Maroc : « Pendant le réveil musculaire, Didier a décidé de passer une bande sonore de cinq minutes sur le bruit que le public fait quand le Maroc joue afin que les joueurs en prennent la mesure. Cette ambiance avait frappé l’esprit de Thierry Marszalek et Éric Dubray, nos analystes vidéos. Le soir, nous ne sommes donc pas surpris. Le but de Théo Hernandez fait à peine baisser les décibels ».

Autre anecdote, Guy Stéphan a cru au retour d’Adil Rami la nuit du 25 Novembre : « 3h15 du matin. L’alarme sonne dans l’hôtel et réveille joueurs et membres du staff. Et pourtant, Adil Rami n’est pas du voyage Tiens, tiens… un signe du destin ? ». Enfin, il dévoile qu’en effet, plusieurs joueurs n’étaient pas à « 100% » avant la finale « à cause de ce fichu virus », mais il témoigne que le « mot d’ordre est de ne pas chercher par avance la moindre excuse ».