Ligue 1 : Guédiawaye FC en danger face à Teungueth FC

Trois rencontres sont prévues ce samedi pour l’entame de la 10ème journée, dont le duel entre Diambars et CNEPS. Lundi, le leader Guédiawaye FC rend visite Teungueth FC alors que son dauphin, le Casa Sports, accueille le Jaraaf dans un clasico de l’élite.

Après avoir retrouvé son fauteuil de leader en s’imposant contre Génération Foot (1-3), Guédiawaye FC (17 pts) a en ligne une deuxième victoire de rang lors de son déplacement à Rufisque face à Teungueth FC (4ème, 14 pts).

Dans ce duel au sommet, l’équipe rufisquoise, qui sort d’une victoire contre le Casa sports (4-2), pourra intégrer le top 3 en cas de succès combiné à une défaite des Casamançais face au Jaraaf. En cas de succès, le Casa Sports pourra retrouver la première place mais à condition que Guédiawaye FC ne gagne pas.

Récent vainqueur de Diambars (2-1), la première relégable, AS Douane (13ème, 9 pts) et Génération Foot (5ème, 12 pts) seront accueillis respectivement par Dakar Sacré Cœur (11ème, 11 pts) et l’US Gorée (8ème, 12 pts) pour des matchs de relance.

Programme 10ème journée Ligue 1