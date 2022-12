Tempête «historique» aux États-Unis: 1,5 million d’Américains privés d’électricité

Presque 1,5 million de foyers américains privés d’électricité, des milliers de vols annulés, des autoroutes fermées et des accidents parfois mortels : aux États-Unis, l’avant-veille de Noël a été perturbée par une tempête hivernale d’une rare intensité.

Sans surprise, cette tempête s’avère brutale, comme le redoutaient les autorités. Les zones affectées s’étendent sur plus 3 000 kilomètres.

Les chutes de neige, les vents violents et les pluies ont paralysé de nombreux aéroports alors que cela devait être la période la plus chargée de l’année avec près de 45 millions de voyageurs, dont beaucoup ont dû revoir leurs plans. Jeudi, 11 000 vols ont été annulés ou retardés, rapporte notre correspondante aux États-Unis, Loubna Anaki.

Appels à la prudence

Jusqu’à environ 1,5 million de foyers ont été privés électricité vendredi. Plus de 240 millions de personnes, soit 70% des Américains, étaient concernées par des alertes ou des appels à la prudence.

Dans certaines communes comme celle de Buffalo, dans l’État de New York, les autorités ont interdit la circulation sur les routes enneigées et venteuses, devenues trop risquées. C’est le cas aussi dans le Minnesota ou sur une grande partie de la principale route qui traverse le pays d’est en ouest. Cette tempête s’accompagne de températures polaires. Plus de la moitié du pays est passé sous la barre du zéro. – 33, -40, jusqu’à -55 degrés dans la région des Plaines.

Ces phénomènes de grand froid sont extrêmement rares, mais pas nouveau, explique Frédéric Decker, météorologue en France, au micro de Baptiste Coulon du Service France de RFI : « La fréquence de ce type d’événements, c’est plutôt tous les 30 à 40 ans si on parle de la combinaison de tous les phénomènes : la masse d’air très froid, le blizzard, les chutes de neige (…) On a toujours eu ce type d’événements très froid, y compris le siècle dernier, il y a 150 ans. Il n’y a rien de nouveau, on ne peut pas relier cet épisode de froid au réchauffement climatique ».

350 000 foyers sans électricité au Canada

D’après Pascale Guéricolas, correspondante de RFI au Canada, les mêmes scènes de chaos ont été observées au Canada voisin. Au Québec, ainsi qu’en Ontario, la province voisine, les très fortes rafales à plus de 100 km/h ont endommagé les fils électriques. Plus de 350 000 foyers québécois n’ont plus d’électricité, et les équipes de dépannage ont parfois du mal à se rendre sur place avec la chaussée enneigée.

Selon les régions, il est tombé de la neige, de la pluie, et du verglas s’est formé, forçant les autorités à fermer plusieurs routes. Le froid devrait s’installer dans les prochaines heures, ce qui risque de compliquer encore les déplacements sur la chaussée glacée. À Vancouver, dans l’ouest canadien, les accumulations de glace sur les câbles de plusieurs ponts ont forcé leur fermeture. Et la situation risque de perdurer pour au moins deux jours.