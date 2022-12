États-Unis: une tempête hivernale meurtrière paralyse une partie du pays

Le programme du réveillon de Noël a été chamboulé samedi 24 décembre pour des millions d’Américains qui affrontaient une violente tempête hivernale accompagnée de températures extrêmes, ayant rendu de nombreuses routes impraticables, provoqué l’annulation de milliers de vols et ayant causé la mort de plus d’une dizaine de personnes.

Environ 750 000 foyers étaient privés de courant samedi après-midi, selon le site Poweroutage.us, notamment en Caroline du Nord et dans le Maine, où les températures étaient largement négatives.

Depuis mercredi soir, le centre et l’est des États-Unis sont frappés par cette tempête d’une rare intensité, dont les vents polaires ont également provoqué d’importantes chutes de neige, notamment dans la région des Grands Lacs. La situation était particulièrement impressionnante autour de la ville de Buffalo, dans l’État de New York. « Il ne fait aucun doute pour moi que le réchauffement climatique provoque le chaos partout », a estimé la gouverneure démocrate de l’État de New York, Kathy Hochul.

La population doit rester chez elle

« Nous appelons les gens à rester chez eux ! », a-t-elle poursuivi. « Ce qui se passe en ce moment autour de Buffalo est très dangereux. Nous avons eu des gens coincés sur les autoroutes ! Heureusement, la police a pu entrer en contact avec ces personnes et les localiser. Nous avons dû envoyer des déneigeuses pour arriver jusqu’à ces gens, les sortir de leurs véhicules et les conduire jusqu’aux centres d’urgence les plus proches. Il est très dangereux d’être sur les routes en ce moment »

La veille, une interdiction de se déplacer avait été prononcée dans cette région. Mais des centaines de personnes se sont malgré tout retrouvées coincées dans leur véhicule, « dont des gens qui ont essayé de sortir tard hier soir », a déclaré samedi lors d’une conférence de presse Mark Poloncarz, responsable pour le comté d’Érié. La Garde nationale a été envoyée afin de les secourir.

Au total, les autorités ont confirmé au moins 17 morts, à travers huit États. Une partie de ces décès est survenue sur les routes, devenues très dangereuses, comme dans l’Ohio, où quatre personnes sont mortes dans des accidents liés à la tempête, a déclaré le gouverneur Mike DeWine.

À Chicago, une habitante témoigne de la situation extraordinaire, jointe par téléphone par Cléa Broadhurst, du Service international de RFI « On en est au stade où non seulement il fait froid, mais au point où ça fait mal ! Il fait au moins -13° mais on a l’impression qu’il fait -23° à cause du vent. On est au bord du lac, donc on a encore plus de vent ici, on l’entend hurler dehors. Ce matin, les fenêtres étaient gelées à l’intérieur, la poignée de la porte de la salle de bain était couverte de cristaux de glace. Je n’ai jamais vu ça de ma vie ! ».

Des milliers de vols annulés

Outre les routes, les transports étaient très perturbés de façon générale, au moment même où des dizaines de millions d’Américains cherchaient à voyager pour rejoindre leurs familles pour les fêtes de fin d’année. Mais selon l’autorité américaine de l’aviation (FAA) « les perturbations les plus fortes sont derrière nous, et les compagnies et aéroports vont progressivement se remettre », a expliqué Pete Buttigieg, le ministre des Transports.

De nombreux voyageurs se retrouvaient ainsi à espérer un miracle de Noël, sous la forme d’une place de dernière minute dans un avion ou un train qui leur permettrait d’arriver à temps pour les célébrations.

Des refuges ouverts

Un peu partout dans les villes américaines, comme à Denver ou Chicago, des refuges ont été ouverts pour accueillir les personnes dans le besoin, afin de leur permettre de se réchauffer et de les protéger des risques d’hypothermie.

Dans le sud du pays, les autorités texanes ont ouvert des centres de conférences, des hôtels, des écoles non utilisées pour les transformer en centres d’urgence où ceux qui n’ont pas accès au chauffage peuvent venir passer la nuit et se protéger du froid. Mais tous ne sont pas les bienvenus, précise Loubna Anaki, correspondante de RFI aux États-Unis.

Seuls les sans papiers qui se sont déclarés à la police des frontières peuvent accéder à ces centres. De peur d’être expulsés, beaucoup ne le font pas et sont condamnés à rester dehors, par- 3, – 5 degrés. Certaines associations et des habitants se sont donc organisés pour distribuer des repas chauds et des couvertures.