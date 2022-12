Le Rwanda vient d’accorder à l’ambassadeur de la RDC 24h et ceux de la France, la Belgique, la Grande Bretagne, l’Allemagne et les États-Unis 72h de quitter son territoire

Dans un communiqué signé par son Premier ministre, Dr Edouard Ngirente, le Rwanda vient d’accorder 24h à l’ambassadeur de la RDC et 72h à ceux de la France, la Grande Bretagne, la Belgique l’Allemagne et les États-Unis de quitter son territoire. Suite à la décision de la Monusco sur le renouvellement de son Contrat en République Démocratique du Congo et la levée des suspensions sur l’embargo de la République Démocratique du Congo par l’Union européenne.

« La République du Rwanda présente ses regrets à ses collaborateurs, après avoir appris la décision de la Monusco sur le renouvellement de son Contrat en République Démocratique du Congo et la levée des suspensions sur l’embargo de la République Démocratique du Congo parl’Union européenne. La République du Rwanda s’est sentie trahie par rapport à la Convention de Kigali dont copie est jointe », lit-on dans un communiqué.

« Le Gouvernement rwandais rappelle au public que les intérêts de son peuple sont un atout majeur et immuable, toutes nos actions sur le plan national ou international ne sont que pour l’intérêt du peuple rwandais après plusieurs réunions et consultations nous avons décidé comme suit :Nous donnons à l’Ambassade de la République Démocratique du Congo un délai de 24 heures pour se retirer de notre territoire. Nous donnons un délai de 72 heures aux ambassades de France, Belgique, Grande-Bretagne, de l’Allemagne et les États-Unis pour pouvoir se replier de notre territoire », précise le premier ministre du Rwanda dans un communiqué.