La réponse cinglante d’Angel Di Maria et Leandro Paredes à Adil Rami

Depuis la finale de la Coupe du Monde perdue par la France face à l’Argentine (3-3, 4 t.a.b 2), Emiliano Martinez est vivement critiqué en Hexagone pour ses célébrations un peu trop chambreuses. Mais certaines réactions françaises ont fait réagir, comme celle d’Adil Rami. Sur ses réseaux sociaux, le champion du monde 2018 avait taillé le portier argentin. « Le plus gros FD. du monde du football. L’homme le plus détesté. (…) Kylian Mbappé les traumatise tellement qu’ils célèbrent plus la victoire contre notre prodige que leur Coupe du Monde ».

Une déclaration que le Diario Olé a relayée sur son compte Instagram avec le commentaire : « ça continue de faire mal en France ». Une publication qui a eu le mérite de faire réagir Angel Di Maria. « El Dibu (surnom de martinez, ndlr) meilleur gardien du monde. Allez pleurer ailleurs. » Partenaire de Fideo à la Juventus, Leandro Paredes a lui aussi chambré Rami : « arrête de pleurer Rami ». Enfin, German Pezzella, lui aussi sacré champion du monde, a lâché un : « mdr, allez casse-toi Rami ». Ambiance.

Footmercato