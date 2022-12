Liverpool et son coach rêvent de signer la pépite anglaise, West Ham promet la guerre pour Declan Rice, et Kevin de Bruyne a fixé un bel objectif à Erling Haaland, retrouvez dans votre revue de presse Foot Mercato les dernières informations de la presse sportive européenne.

Klopp s’embrase pour Bellingham !

En Angleterre c’est le retour de la Premier League ce lundi ! Cela fait la Une du Daily Telegraph qui nous rapporte au passage une autre information concernant le mercato de Liverpool. Car Jürgen Klopp a évoqué le cas de Jude Bellingham et ce dernier n’a pas été avare en compliments pour l’international anglais. « Je n’aime pas parler d’argent quand vous parlez d’un joueur comme lui. Tout le monde peut voir qu’il est juste exceptionnel. » Avant d’ajouter : « Qu’est-ce que je peux dire ? J’y pense déjà depuis deux ou trois ans depuis qu’il a fait sa percée à Dortmund. » Des mots forts qui font les gros titres outre-Manche, surtout quand on sait que Liverpool fait partie des prétendants pour Bellingham. Pour The Daily Telegraph, Klopp se jette dans la course au jeune joueur anglais. Et le ton est le même en couverture de The Guardian. « Liverpool passe à l’offensive », explique le journal. Idem pour le Daily Mail, qui ajoute que Klopp a tiré le premier dans la bataille pour signer Bellingham.

West Ham va se battre pour Rice !

Toujours chez nos voisins anglais, le Daily Mirror fait aussi sa Une des pages sports sur Bellingham mais aussi sur Declan Rice ! Car lui aussi attise les convoitises ! Chelsea et les deux clubs de Manchester sont très chauds sur le joueur de West Ham. D’ailleurs, le milieu a avoué qu’il aimerait jouer en Ligue des Champions et se battre pour gagner des titres ! Son coach chez les Hammers, David Moyes, a répondu et il sait qu’il va avoir du mal à conserver une de ses pièces maîtresses ! Cela fait également la couverture du Daily Express ce lundi. Et comme le rapportent ces deux tabloïds, l’entraîneur de West Ham ne compte pas se laisser faire : « Nous espérons que nous pourrons atteindre la Ligue des champions. Cela semble difficile, mais nous n’allons pas simplement nous retourner et laisser Declan s’en aller. Ça va être un gros combat. » Vous l’aurez compris la bataille pour Declan Rice est lancée !

Le défi de Kevin de Bruyne

Le retour de la Premier League signifie aussi le retour d’Erling Haaland ! On parle de lui en Angleterre, et notamment dans le Manchester Evening News, car Kevin de Bruyne lui a fixé un sacré objectif ! Répondant à une question sur le Cyborg et sa place parmi les meilleurs attaquants du monde, le Belge a avoué que son coéquipier pourrait aller très loin : « Erling est tellement obsédé par les buts qu’il peut peut-être aller au-delà. Il a déjà environ 200 buts, donc il peut probablement aller jusqu’à 600, 700 ou 800 s’il reste en forme et fait les choses qu’il fait. »