Les impactés du Train express régional (TER) revient à la charge. Ils réclament toujours le paiement des primes de vulnérabilité. Ces victimes déplorent les lenteurs administratives qui bloquent l’acquisition de leur site de recasement.

« En ce qui concerne nos sites de recasement qui se trouve au Lac Rose, nous avions effectué une visite officielle avec le sous-préfet de Sangalkam à l’époque. Cela a eu lieu le 26 octobre, où ils nous ont promis de le faire en une année. Aujourd’hui, les délais sont passés jusqu’à présent nous avons noté des lenteurs à Lac Rose. Il y a des informations aussi comme quoi, il y a certaines personnes sont en train de relayer ces fausses informations que les eaux qui déversent sur le Lac, sont des eaux usées, alors que c’est archi faux. Nous nous étions présents quand on élaborait le plan pour l’aménagement de Lac rose. Il s’agit des eaux pluviales », a indiqué Makodou Fall leur porte-parole.

Par ailleurs, ajoute M. Fall au micro de Walf radio, « l’autre problème est que le Directeur de l’agence pour la promotion des investissements et grands travaux (APIX) à peine d’être nommé nous a reçu, a écouté nos doléances et nous a promis de les régler le plus rapidement possible. Deux ou trois mois de sa nomination, rien n’a été fait. D’ailleurs, c’est notre première et dernière rencontre que nous avons eu avec lui ».