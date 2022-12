Comme le veut la tradition, la Premier League continue d’accompagner les fêtes de fin d’année en Angleterre. Le multiplex de 16 heures proposait quatre belles affiches dans le cadre de la 17ème journée du championnat anglais. Newcastle et Brighton ont respectivement fait qu’une bouchée de leurs adversaires du jour. Les Magpies ont dominé Leicester (0-3) grâce à des réalisations de Chris Wood (3e, s.p), Miguel Almiron (7e) et Joelinton (32e). Les Seagulls ont déroulé leur jeu face à Southampton (1-3) avec des buts de Adam Lallana (14e) et Solly March (56e) et un CSC de Romain Perraud (35e). La réduction du score de James Ward-Prowse (73e) n’a rien changé à l’issue de la rencontre.

Dans les autres matchs de l’après-midi, Wolverhampton a arraché la victoire contre Everton à Goodison Park (1-2) dans le duel de bas de tableau. Yerry Mina a ouvert le score (7e) pour les locaux, Daniel Podence a égalisé (22e) avant que Rayan Aït-Nouri ne sauve les Wolves (90e+5) dans les derniers instants. Fulham a profité d’une équipe de Crystal Palace réduite à neuf après les exclusions de Tyrick Mitchell (34e) et James Tomkins (57e) pour disposer des hommes de Patrick Vieira (0-3) avec des buts de Bobby Reid (21e), Tim Ream (71e) et Aleksandar Mitrovic (80e). À noter au classement la montée provisoire de Newcastle à la deuxième place derrière Arsenal.