20ème édition tournoi de judo de Saint-Louis : La délégation sénégalaise a fait une razzia

La 20ème édition du tournoi international de judo de Saint-Louis, organisé ce week-end dans ladite ville, a vu les combattants du Sénégal rafler plusieurs médailles . En effet, sur 121 combattants, dont 21 sénégalais et le reste venant du Gabon, du Mali, de la Gambie, de la Mauritanie, de la Guinée, la Gambie et du Togo, partagés en sept catégories chez les hommes et six chez les femmes, les combattants sénégalais ont remporté presque toutes les médailles en or.