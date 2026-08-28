23ᵉ session du Conseil des ministres de l’OCI : le Sénégal réaffirme son soutien aux droits du peuple palestinien



À cette occasion, le ministre a réaffirmé le soutien constant du Sénégal en faveur des droits du peuple palestinien à un État indépendant, juste et viable, coexistant dans la paix et la sécurité avec l’État d’Israël, conformément au droit international, indique une note du ministère.



Selon la source, la session a également été marquée par l’élection, à l’unanimité, d' Ismail Ould Cheikh Ahmed au poste de Secrétaire général de l’OCI.

Au nom du Chef de l’État et du Gouvernement du Sénégal, le ministre lui a adressé ses chaleureuses félicitations et ses vœux de succès dans l’exercice de son mandat.



Cette participation témoigne de l’attachement du Sénégal aux idéaux de paix, de solidarité et de coopération défendus par l’OCI.





Le ministre de l’Intégration africaine, des Affaires étrangères et des Sénégalais de l’Extérieur, Cheikh Niang, a participé, jeudi 27 août 2026 à Djeddah, en Arabie saoudite, à la 23ᵉ session extraordinaire du Conseil des ministres des Affaires étrangères de l’Organisation de la Coopération Islamique (OCI).