30 tonnes de ciment offertes à chaque « Lion »

Le président de la République a gâté mardi les joueurs et autres membres de la délégation officielle victorieux de la Coupe d'Afrique des Nations (CAN 2021) en leur offrant des récompenses à la hauteur de leur prestation. Les "Lions" bénéficient ainsi chacun d'une prime spéciale de 50 millions de FCFA, d'un terrain de 200 mètres carrés à Dakar et d'un terrain de 500 mètres carrés à Diamniadio ou sera érigée une Cité de la tanière.



Le président-Directeur général (Pdg) de la Sococim, Youga Sow, a offert aussi 30 tonnes de ciment a chaque "Lion" pour accompagner leur projet immobilier, selon le journal L’AS.