3e Candidature: pourquoi la sortie de Macky sur L’Express est une « Haute trahison »

« Vu l’ambition et vu la profondeur des mesures, en particulier les clauses de non-révision sur des domaines aussi essentiels que le mode d’élection du président de la République, le nombre de mandats et la durée des mandats, méritent que le peuple donne son onction pour que nul n’en ignore et que nul ne soit tenté à l’avenir de manipuler la Constitution pour un 3e mandat, un 4e et je ne sais quel nombre de mandats. Voilà pourquoi le peuple sénégalais doit faire sienne cette réforme et s’engager », avait-il dit durant cette campagne pour le Oui du Référendum de 2016.

Sept (7) ans après, c’est le même Macky Sall qui revient pour affirmer qu’au moment où il tenait ses propos à son peuple, le Conseil constitutionnel lui avait déjà indiqué que son mandat de 7 ans était intangible et hors de portée de la réforme.Sans compter toutes les fois qu’il a répété ça avant la Présidentielle de 2019, quand il convoitait les suffrages des Sénégalais pour un « second et dernier mandatSur Twitter, le Rédacteur en chef du site Emedia parle de mensonge par omission.« Quand Macky Sall utilise l’argument de la consultation du CC avant le référendum de 2016 pour justifier une possibilité de 3e mandat, il y a un gros problème : parce que justement en campagne pour ce référendum et même après cette consultation, il a déclaré urbi et orbi avoir verrouillé cette question du mandat », écrit-il.Avant d’ajouter: « Ce qui veut dire qu’il disait sciemment ceci après avoir eu un avis totalement contraire qui aurait été émis par le CC. Ceci n’est rien d’autre qu’un vulgaire mensonge par omission volontaire. La concordance des faits est claire ici. Pr ce référendum de 2016, l’un des principaux sujets avaient été le débat sur l’homosexualité et la polémique sur le mandat ».