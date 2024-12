3e édition de l'Initiative Tremplin Startup UEMOA 2024 : un tremplin pour l'innovation et la créativité des jeunes entrepreneurs

Le premier prix de cette édition a été décerné à Yombal Sa Soxla, une startup sénégalaise qui se distingue par son approche innovante alliant art et technologie. Moussa Diop, manager de Yombal Sa Soxla Express, a exprimé ses impressions : "nous cherchons toujours à innover davantage dans l'art interactif. Ce prix va nous apporter une nouvelle dimension dans notre travail d'innovation. L'argent que nous avons gagné sera réinvesti dans notre entreprise."



L'objectif de l'Initiative Tremplin, selon le président de l'UNCCIAS, Sérigne Mboup, est de récompenser les lauréats du concours dans différents domaines, en tant que source de motivation pour les petites et moyennes entreprises (PME). Cette initiative vise à renforcer leurs capacités et à encourager la créativité. "L'impact est très positif, car il ne se limite pas seulement au Sénégal, mais touche tous les pays membres de l'UEMOA. Près de 2 000 entreprises ont été sélectionnées, et ces prix constituent un soutien important pour leur développement", a-t-il déclaré.



Les entreprises récompensées lors de cette édition incluent, entre autres, Yombal Sa Soxla, qui a remporté le 4e prix régional avec une récompense de 11 000 000 FCFA, YALAM, lauréate du 1er prix national avec une somme de 6 000 000 FCFA, Minawa, qui a obtenu le 2e prix national avec un soutien financier de 5 000 000 FCFA, et Team Tam Event, lauréat du 3e prix national avec une récompense de 4 000 000 FCFA.



L'Initiative Tremplin Startup UEMOA en est à sa troisième édition, et de plus en plus de jeunes entrepreneurs de la région se mobilisent pour mettre en valeur leurs talents d'innovation. Cette dynamique est saluée par la représentante de la Commission de l'UEMOA, Madame Khady Ndiaye, qui a exprimé sa satisfaction à travers cette initiative impliquant les huit pays membres. Pour elle, ce concours représente un levier essentiel pour l'amélioration des petites et moyennes entreprises.