3e mandat de Macky: « l'exemple du Président Abdoulaye Wade devrait suffire à l'en dissuader », selon Mbougar Sarr

Se prononçant sur un éventuel 3ème mandat de Macky Sall, dans un entretien avec Jeune Afrique Mohamed Mbougar Sarr a déclaré qu’il ne doit pas s'inscrire dans une perspective d'un troisième mandat. Ce, « pour avoir les coudées franches et réaliser ses projets ».



Poursuivant, le lauréat du prestigieux prix Goncourt 2021 a rappelé à l’actuel chef de l’Etat le sort qui a été réservé à son prédécesseur (Abdoulaye Wade) « qui s'était entêté à briguer un 3ème mandat ». Selon le journal « L’Info », Mohamed Mbougar Sarr fait partie de ceux qui pensent que le Président Macky Sall ne doit pas faire un troisième mandat. Pour lui, Macky Sall gagnerait à se « consacrer entièrement à sa mission et ses projets au lieu de se casser la tête avec l'équation d'un autre mandat ».



Et, il a soutenu espérer fortement « qu'il ne se représentera pas. Il aurait ainsi les coudées franches pour mener à terme ses différents projets pour le Sénégal ». Afin de le dissuader de se présenter aux élections présidentielles de 2024, l'écrivain a demandé au Président Macky Sall de méditer le cas de son prédécesseur. « L'exemple du Président Abdoulaye Wade devrait suffire à l'en dissuader. En mars 2021, le président a eu un aperçu de ce dont la jeunesse révoltée est capable, même si cette colère-là n'était pas motivée par son éventuel troisième mandat. La population jeune est si désespérée qu'aller mourir dans la rue lors de manifestations lui semble d'une grande banalité », a-t-il rappelé.