Une première pour Bassirou Diomaye Faye : Un 4 avril sous le sceau de la sobriété

Le président de la République, Bassirou Diomaye Diakhar Faye, a présidé ce matin au Palais de la République une cérémonie de levée des couleurs, marquant le 64e anniversaire de l'accession du Sénégal à la souveraineté internationale. Compte tenu des circonstances, en lieu et place du défilé traditionnel, une cérémonie de levée des couleurs, sobre et symbolique s'est tenue.



Sous le thème "Les Forces armées au cœur de la cohésion nationale", le président de l'État a souligné l'actualité et la pertinence de cet événement dans son discours à la Nation à la veille de la célébration de l'indépendance et salué avec respect et affection nos anciens combattants, qui ont sacrifié leur jeunesse loin de leurs familles, au prix de leur vie et de leur liberté.



Il a rappelé que cette journée nationale est avant tout une occasion de réflexion individuelle et collective sur notre volonté commune de vivre ensemble. Les forces de défense et de sécurité, sous le concept d'Armée-Nation, symbolisant la diversité et la cohésion de leurs composantes socio-culturelles, illustrent selon lui parfaitement l'esprit du vivre ensemble sénégalais.



Le chef de l'Etat a exprimé sa reconnaissance envers les officiers, sous-officiers et militaires du rang, qui ont choisi le métier risqué des armes. Il leur a témoigné sa fierté, son soutien et sa confiance dans leurs missions au service de la patrie, de la paix en Afrique et dans le monde. Il a également rendu hommage aux soldats tombés au champ d'honneur et a exprimé ses vœux de rétablissement aux blessés, tout en assurant le soutien de l'État envers leurs familles.



A rappeler qu'en temps normal, cette journée est marquée par un défilé civilo-militaire sur le boulevard Général de Gaulle, en face de l'obélisque de la Place de la Nation.



Cette année, la cérémonie revêt une importance particulière pour le président de la République, qui a prêté serment mardi dernier et a été investi le même jour à la suite de la passation de pouvoir avec son prédécesseur.