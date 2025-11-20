54ᵉ session du Conseil d’Administration de l’EISMV : le Pr Daouda Ngom appelle à renforcer l’excellence et la coopération de l’institution

La 54ᵉ session du Conseil d’Administration de l’École Inter-États des Sciences et Médecine Vétérinaires de Dakar (EISMV) s’est ouverte à Lomé ce jeudi 20 novembre 2025, en présence des délégations ministérielles, dont celle du Sénégal conduite par le ministre de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Innovation, le Pr Daouda Ngom, ainsi que des représentants institutionnels, autorités coutumières et partenaires techniques, selon un communiqué du ministère.



Le discours d’ouverture a été prononcé par le Pr Daouda Ngom au nom du Président du Conseil d’Administration, le Professeur Jacques Fame Ndongo, empêché. Dans le message qu’il a livré à l’assistance au nom du PCA, le Pr Ngom a adressé les salutations de ce dernier et réaffirmé l’engagement en faveur du développement et du rayonnement de l’EISMV, institution phare de la formation vétérinaire en Afrique.



Le Conseil a exprimé sa profonde gratitude aux autorités togolaises pour leur accueil chaleureux et leur soutien constant à la coopération régionale. Un hommage particulier a également été rendu au Président togolais pour les facilités accordées.



Pilier de l’intégration scientifique africaine depuis plus de cinquante ans, l’EISMV incarne une vision commune fondée sur la coopération, l’excellence académique et la souveraineté sanitaire. Réputée pour la qualité de son enseignement et son leadership dans l’approche « One Health », l’institution contribue à l’intégration entre santé humaine, animale et environnementale.



Le Pr Ngom a également rappelé les défis contemporains : émergence des zoonoses, sécurité alimentaire, changement climatique, mobilité accrue des animaux et des produits animaux. Face à ces enjeux, l’EISMV est appelée à jouer un rôle stratégique renforcé pour la résilience sanitaire et alimentaire du continent.



Le Conseil d’Administration aura à examiner les orientations futures : priorités stratégiques, planification, partenariats, gouvernance financière et capacités d’innovation de l’institution. L’objectif est de permettre à l’EISMV d’anticiper les besoins croissants des États membres.