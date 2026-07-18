69ᵉ Sommet de la CEDEAO : le Président Bassirou Diomaye Faye quitte Dakar pour la Sierra Leone

Le chef de l'État, Bassirou Diomaye Faye, a quitté Dakar ce samedi 17 juillet 2026 à destination de Freetown, en République de Sierra Leone, selon un communiqué de la Présidence du Sénégal.



Le président de la République prendra part au Sommet sur l'avenir de l'intégration régionale en Afrique de l'Ouest, ainsi qu'à la 69ᵉ Session ordinaire de la Conférence des Chefs d'État et de Gouvernement de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest (CEDEAO).



Ces assises, qui réunissent les dirigeants de la région, seront consacrées aux enjeux majeurs de l'intégration, de la coopération et de la solidarité entre les peuples ouest-africains.





Selon la Présidence, le séjour de Bassirou Diomaye Faye à Freetown est prévu du 18 au 19 juillet 2026.