8 Novembre 2025 : “Sénégal Pays Mort” (Par Hamidou Thiaw, MPR)

Le cri d’un peuple face à la vie chère, à la dérive du pouvoir et à l’indifférence en pleine épidémie

Alors que le Premier ministre du Sénégal s’apprête à tenir un grand meeting politique à Dakar le 8 novembre 2025, le pays traverse une crise sans précédent.

Entre inflation galopante, impôts abusifs, inondations dévastatrices, arrestations arbitraires et indifférence totale face à l’épidémie de la fièvre de la Vallée du Rift, la colère gronde.

Face à cette situation alarmante, Hamidou Thiaw, Président du Parti MPR (En Marche pour la Renaissance), appelle à une journée nationale de contestation pacifique baptisée “Sénégal Pays Mort”.

Depuis avril 2024 : un pays à genoux

Depuis l’arrivée au pouvoir du gouvernement actuel en avril 2024, les Sénégalais subissent une dégradation constante de leurs conditions de vie :

• Inondations à répétition plongeant des quartiers entiers dans le désarroi ;

• Explosion des impôts et taxes qui étranglent ménages et petites entreprises ;

• Flambée des prix des denrées de base et de l’électricité ;

• Arrestations arbitraires de citoyens, journalistes et opposants politiques ;

• Et une élite politique vivant dans le luxe et la déconnexion, étalant privilèges et dépenses somptuaires.

Comme si cela ne suffisait pas, le Sénégal fait face depuis plusieurs semaines à une épidémie de la fièvre de la Vallée du Rift, qui a déjà fait plus de 28 morts selon les autorités sanitaires. Malgré cette urgence sanitaire, le gouvernement choisit d’organiser un meeting politique de masse plutôt que de concentrer ses efforts sur la protection de la population.

“Organiser des rassemblements politiques pendant qu’une épidémie tue des Sénégalais est une preuve d’irresponsabilité et de mépris envers le peuple.

Le gouvernement doit suspendre ces manifestations et se consacrer à la lutte contre la maladie.”

les paroles de Hamidou Thiaw, Président du MPR

Caisses noires et fonds politiques : le scandale de trop

Le MPR, à travers son président Hamidou Thiaw, dénonce avec vigueur l’existence de caisses noires et fonds politiques détournés de leur but pour financer le confort des dirigeants.

Ces fonds, issus des impôts du peuple, devraient être redéployés vers les secteurs vitaux : santé, éducation, agriculture et infrastructures essentielles.

“On ne peut pas demander aux citoyens de se sacrifier pendant que ceux qui gouvernent vivent dans l’opulence.

Les caisses noires doivent être supprimées immédiatement.

Chaque franc du contribuable doit servir au bien commun.” affirme Hamidou Thiaw

Une journée de résistance pacifique et citoyenne

Le 8 novembre 2025, le MPR et plusieurs organisations citoyennes appellent à une journée morte sur tout le territoire national :

• Grève générale : arrêt total des activités dans les transports, marchés, commerces et services administratifs ;

• Fermeture symbolique des écoles : “Pas d’avenir sans justice sociale.”

• Marches pacifiques à Dakar, Thiès, Kaolack, Saint-Louis, Ziguinchor ;

• Concerts de casseroles et de klaxons à 20h, symbole d’un peuple qui fait entendre sa voix.

Le MPR insiste : cette mobilisation n’est ni partisane ni politicienne, mais citoyenne et patriotique.

Elle exprime la souffrance et la dignité d’un peuple qui refuse la résignation et exige un changement profond.

“Le 8 novembre n’est pas une date politique, c’est une date historique.

Ce jour-là, le peuple dira : trop, c’est trop.”

— Hamidou Thiaw

Le MPR (En Marche pour la Renaissance) appelle à un sursaut national pour :

• Réduire le coût de la vie et soulager les ménages ;

• Supprimer les caisses noires et fonds politiques ;

• Garantir la liberté d’expression et la justice pour tous ;

• Lutter contre la corruption et les détournements de fonds publics ;

• Investir dans la santé, l’éducation et la souveraineté alimentaire.