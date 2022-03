9e Forum mondial de l’eau : Macky Sall demande au Gouvernement de prendre toutes les dispositions afin d’assurer une bonne organisation des activités

Reporté d’un an pour cause de pandémie, le 9e Forum mondial de l’eau se tiendra à Dakar du 21 au 26 mars sur le thème de la ‘’Sécurité de l’eau pour la paix et le développement’’. En Conseil des ministres, le Président Macky Sall a annoncé la participation de plusieurs Chefs d’Etat et de Gouvernement, de responsables d’institutions internationales et d’experts. Il a demandé au Gouvernement de prendre toutes les dispositions afin d’assurer une bonne organisation des activités.



Abordant la question liée à la finalisation de la préparation du 9ème Forum mondial de l’eau qui se tiendra du 21 au 26 mars 2022, au Sénégal, le « Président de la République souligne que cette rencontre internationale d’envergure, qui verra la participation de plusieurs Chefs d’Etat et de Gouvernement, de responsables d’institutions internationales, d’experts et acteurs du secteur de l’eau, sera un moment fort d’échanges et de partage d’expériences sur les problématiques liées à l’eau ».



Le Chef de l’Etat demande, dès lors, au Gouvernement de « prendre toutes les dispositions requises, en relation avec le Conseil mondial de l’eau et le Secrétaire exécutif du 9ème Forum mondial de l’eau, afin d’assurer le déroulement, dans les meilleures conditions à Diamniadio, de toutes les activités officiellement programmées ».



Ainsi, le Président de la République indique qu’il attache du prix à la « valorisation de la politique nationale en matière d’accès universel à l’eau (et à l’assainissement pour tous), mais également à la mobilisation des forces vives de la Nation, pour faire du 9ème Forum mondial de l’eau, un succès historique du Sénégal et un marqueur de l’agenda de développement du secteur de l’eau ».