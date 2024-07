Á Anse Bernard après le passage de Ousmane Sonko. Reportage

« les anciennes autorités ont longtemps lorgné Anse Bernard »



À quelques mètres du siège du club Anse Bernard se trouvent les cabanes de Ibrahima Ndoye. Ce lébou de teint noir travaille à Anse Bernard depuis 30 ans. C’est un ancien maître nageur. Aujourd’hui la soixantaine loue des cabanes à des visiteurs installées au bord de la mer. Selon lui le problème foncier de Anse ne date pas d’aujourd’hui et Ousmane Sonko est le dernier PM qui a foulé le sol de Anse Bernard.

Cette dernière avait reçu la visite de plusieurs personnalités de l’Etat comme Mamadou Lamine Loum ancien cien Premier ministre sous Abdou Diouf, Abdoul Mbaye sous Macky Sall…

« Vous savez les anciennes autorités ont longtemps lorgné Anse Bernard. Depuis le régime libéral en passant par le gouvernement sortant. Ils ont même mis ici des poteaux de bornages. J’espère qu’ils voulaient faire de la plage de Anse Bernard comme la corniche ouest de Dakar. Mais jusqu’à présent ils n’ont pas pu réussir leur coup. » dit-il d’un ton rauque. M. Ndoye espère que la situation sera vite réglée par l’actuel gouvernement dirigé par Ousmane Sonko.



Non loin de Ibrahima se trouve Moustapha Ba. Ce travailleur de la Justice est un habitué des lieux. Il fréquente cette plage depuis qu’il était élève au lycée Lamine Gueye vers les années 80. Assis sur une natte autour du thé , M. Ba abonde dans le même sens que son voisin Ibrahima Ndoye. « L’actualité qui tourne autour de Anse Bernard ne nous surprend pas. Nous sommes là depuis plus de 30 ans. Beaucoup de régime sont passés devant nous. Même celui de Wade a menacé Anse Bernard à plusieurs reprises. Ils faisaient des descentes et pointaient des bornes partout sur la plage. S’il y a beaucoup de boucans autour de cette question c’est uniquement dû à la popularité du Premier ministre » raconte t-il. M. Ba se dit optimiste cette fois-ci « J’ai vu défiler beaucoup d’autorités politiques ici et Il y avait pas de suite sur la menace de disparition qui plombait sur Anse Bernard. J’espère que le nouveau PM fera de son mieux pour satisfaire les habitants et travailleurs de ce site ».