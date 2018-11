À Bâta, les « lions » déçoivent encore et Coach Cissé donne de plus en plus raison à Diouf

Les « Lions » du Sénégal sont-ils indignent de confiance ou c’est le coach Cissé qui n’en finit pas de montrer ses limites en tant qu’entraineur ? En tout cas après leur face to face de ce soir, avec le « Nzalang Nancional », ces questions méritent d’être posées.



L’équipe nationale du Sénégal a battu (1-0) la Guinée équatoriale, ce samedi 17 novembre 2018 à Bata, match comptant pour la 5e journée des éliminatoires de la CAN-2019. Une victoire trop étriquée sur un CSC (but contre son camp). Pour qui leurs ainés avait cru que l’heure de la vengeance a sonné après 6 ans d’attente. Car, en 2012, Les Lions, dirigés alors par Amara Traoré, avaient été éliminés au premier tour après trois défaites, sur cette terre.



Mais Sadio Mané et coéquipiers n’ont pas trouvé mieux que de se contenter de l’erreur commise par la défense Equato-guinéen, où le sort du match s’est scellé sur un but contre son camp (52′).



En ce qui concerne la prestation des « Lions » ce samedi, personne n’est épargné ! Le Coach Aliou Cissé nous doit des explications sur cette victoire qui cache un échec. Car le double ballon d’Or avait prévenu les Sénégalais sur l’incapacité de Cissé comme entraineur. « Sadio Mané et Cie n’iront pas loin à cette compétition africaine. Tant que cette équipe aura à sa tête un sélectionneur comme Aliou Cissé, elle n'ira nulle part. Elle ne progressera jamais. Et la qualité du jeu de l'équipe dépend de trois personnes : le directeur technique national qui doit définir la politique et la philosophie du jeu, l'entraîneur qui doit choisir son onze, et les joueurs qui doivent être impliqués », a fait savoir l'ancien capitaine de l'équipe du Sénégal dans un entretien.